per Mail teilen

Erst am Mittwoch dürfen Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz wieder bis Mitternacht öffnen. Für die Politik zählt nicht die wirtschaftliche Bedeutung einer Branche, sondern das laute Geschrei ihrer Lobby, meint Martin Rupps.

Von Mittwoch an dürfen Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz mehr Geld verdienen. Sie können wieder bis Mitternacht öffnen und nicht nur bis 22.30 Uhr. Gastronomen gehören wie kleine Dienstleistungsbetriebe und Solo-Selbstständige zu den großen Verlierern dieser Krise. Ein paar tausend Euro Staatshilfe retten im Angesicht ihrer Umsatzkatastrophe nichts bis fast nichts. Das steht im krassen Widerspruch zur wirtschaftlichen Bedeutung dieser Branchen für unser Land. Allein in der Gastronomie wurden Ende 2018 über 2,3 Millionen Beschäftigte gezählt.

DFB-Präsident Fritz Keller hält den Profifußball in Deutschland für wirtschaftlich wichtig. Tatsächlich sind Beschäftigtenzahl und Jahresumsatz ein Klacks im Vergleich zu anderen Branchen. Imago Pressefoto Baumann

Nur etwa 50.000 Beschäftigte in ersten beiden Fußball-Bundesligen

Eine andere, kleine Branche gehört zu den Gewinnern. „Ein Wirtschaftszweig, an dem auch viel hängt“, hat Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, kürzlich über den Profifußball gesagt. Und damit den Bundesliga-Neustart mit „Geisterspielen“ gerechtfertigt. Das ist eine egoistische Sicht. Die ersten beiden Bundesligen setzen etwa 50.000 Menschen in Lohn und Brot. Diese Beschäftigtenzahl ist ein Klacks gegen die gesamtwirtschaftliche Leistung anderer Bereiche. Der Umsatz – vier bis fünf Milliarden in den ersten beiden Bundesligen jährlich – übrigens auch.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Immerhin: In der Industrie haben die Autobauer zwar am lautesten geschrien, aber die staatliche Kaufprämie zum Glück nicht bekommen. Klar, der Kraftfahrzeugbau ist hierzulande die wichtigste Industriebranche. Aber auch nur eine unter vielen. Entgegen der medialen Präsenz eines DFB-Präsidenten oder VW-Konzernchefs gilt: In Deutschlands Wirtschaft macht das Kleinvieh den Mist.

Vielleicht trägt die Coronakrise dazu bei, dass diese Wahrheit mehr als bisher unsere Politiker erreicht. Damit nicht immer die Lobby zum Zug kommt, die am lautesten schreit.