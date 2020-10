Zum Schutz von Schülern und Lehrern die Winterferien auf bis zu vier Wochen verlängern? "Sorgt lieber für eine bessere digitale Ausstattung!", antwortet Doro Moritz von der GEW.

Statt Probleme zu beheben werde "herumgedoktert", sagte die baden-württembergische Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft, Doro Moritz, im SWR zum Vorstoß des Hamburger CDU-Chefs Christoph Ploß. Die Eltern durch Schulschließung wieder vor die Frage stellen, wer den Nachwuchs betreut - das gehe nicht.

Moritz lehnt den Vorschlag rundweg ab - wie auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Sie haben sich ebenfalls klar dagegen ausgesprochen. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte dagegen an, dass sich die Kultusministerkonferenz am Freitag mit dem Thema befassen werde.

"Wir brauchen Investitionen in die Bildung"

Statt über längere Ferien nachzudenken, fordert Lehrergewerkschafterin Moritz, die Schulen endlich fit für den Fernunterricht zu machen. Da hapere es: "Da sind jetzt Ausstattungen für Baden-Württemberg von 300.000 Endgeräten. Die Lehrkräfte haben immer noch kein Gerät. Die Administratoren sollen nächstes und übernächstes Jahr kommen." So komme man nicht weiter.

Moritz rief Kultusministerium und kommunale Landesverbände in Baden-Württemberg dazu auf, sich schneller auf eine bessere Ausstattung der Schulen zu verständigen. Sie hoffe, "dass da auch die Eltern Druck machen."

Rückkehr zum "Schichtunterricht?

Dabei sieht Moritz nur eine Möglichkeit: "Wir müssen über kurz oder lang wieder zu einem Schichtunterricht zurückkommen." Sie schlägt vor, ab Klasse sieben Unterricht an jedem zweiten Tag einzuführen. "Für den Tag, an dem die halbe Klasse nicht im Unterricht ist, könnten wir Aufgaben geben." Das sei mit dem Personal an den Schulen machbar. Nach Ansicht von Moritz könnten Schülerinnen und Schüler in diesem Alter auch einen Tag zu Hause sein.

Ablehnung auch vom Elternvertreter

Auch Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher in Rheinland-Pfalz, ist gegen eine Verlängerung der Winterferien. "Was passiert, wenn die Eltern und Kinder länger zu Hause sind? Dann reisen noch mehr irgendwo hin und bringen unter Umständen noch mehr Viren zurück", sagte Schladweiler im SWR. Zudem sei die Schulplanung mit Prüfungen und Klassenarbeiten auf das ganze Jahr ausgerichtet. Das alles müsse umgeplant werden.

Schladweiler setzt stattdessen auf mobile Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern, um einen Corona-Schutz zu gewährleisten. Dazu müsse über kleinere Klassen nachgedacht werden. "Da muss was passieren", findet der Landeselternsprecher.