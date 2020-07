Die Gesundheitsminister der Länder haben sich in einer Videoschalte darüber geeinigt, Tests für Reiserückkehrer auszuweiten. Noch offen ist die Umsetzung.

Die Gesundheitsminister haben noch nicht darüber verständigt, ob diese Tests verpflichtend durchgeführt werden sollen. Man habe die Entscheidung über solche Tests an deutschen Flughäfen auf Freitag verschoben, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums. Die Deutsche Presse Agentur hatte berichtet, es gebe bereits eine Einigung, dass diejenigen Reisenden, die aus sogenannten Risikogebieten im Ausland einreisen, künftig unmittelbar nach der Rückkehr auf das Coronavirus zu testen.

BW-Minister Lucha für einheitliches Vorgehen

In der Urlaubszeit besteht die Gefahr, dass Reiserückkehrer das Coronavirus wieder vermehrt nach Deutschland bringen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern berieten deshalb in einer Videokonferenz, wie mit Urlaubern umgegangen werden soll.

Im Vorfeld der Beratungen hatte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ein bundesweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit Urlaubsrückkehrern gefordert.

Im SWR-Tagesgespräch kündigte er an, die Länder würden darüber beraten, ob es noch mehr einheitliche Regelungen brauche. Dabei gehe es um Empfehlungen für Urlaubsreisen, Verhaltensinfos bei der Aus- und Einreise und die Frage, ob Reisende an den Flughäfen überprüft werden sollen.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat an Urlauber appelliert, sich die Wahl des Urlaubsortes genau zu überlegen. Im SWR Tagesgespräch sagte Lucha, auf der einen Seite gebe es die ausgewiesenen Risikogebiete, aber man sehe auch z.B. in Kroatien ein regional „hohes Infektionsgeschehen". Die nördlichen Bundesländer hätten ein ähnliches Problem mit den skandinavischen Ländern, die auch nicht als offizielle Risikogebiete ausgewiesen seien. Hier hoffe er, dass sich Bund und Länder auf ein bundeseinheitliches Vorgehen einigen könnten. Außerdem erklärte Lucha, Baden-Württemberg habe sich für die Zeit nach den Ferien darauf verständigt, „dass es in den Schulen, ab der fünften Klasse auf den Gängen und in den Freiräumen Masken geben soll, im Unterricht selbst nicht." Außerdem weite das Land seine Corona-Test-Strategie aus. Lehrer und Kita-Personal könnten sich vom 17. August bis zum 30. September freiwillig zweimal testen lassen.

Lucha: Nicht nur Risikogebiete sind ein Problem

Das Problem sind laut Lucha nicht nur ausgewiesene Risikogebiete, sondern auch andere Regionen wie in Kroatien oder in Skandinavien, so der Minister. Dort gebe es zum Teil ein "hohes regionales Infektionsgeschehen". An Urlauber appellierte Lucha, sich die Wahl des Urlaubsortes deshalb genau zu überlegen.

Was passiert, wenn der Urlaubsort zum Hotspot wird?

Corona-Tests an Flughäfen

Bayern kündigte bereits an, freiwillige kostenlose Corona-Tests an den Flughäfen anzubieten. Am Kölner Flughafen gibt es seit kurzem extra ein Corona-Testzentrum.

Solche Tests seien wichtig, sagte Susanne Johna vom Marburger Bund dem ARD Hauptstadtstudio. Die Vorsitzende des Ärzteverbandes fordert, schnell zu klären, welche Rückkehrer wie getestet werden können.

Denn derzeit würden Flugzeuge aus Risikogebieten in Deutschland landen und die Reisenden nicht untersucht. Die Gefahr sei, dass sie das Coronavirus wieder vermehrt einschleppen.