Jugendpsychiater: Kinderschutz viel stärker vom Kind her denken

In der Debatte um eine bessere Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern warnt der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg M. Fegert vor einer Verengung auf Verschärfungen des Strafrechts. Der Schutz von Kindern in der Familie und in Institutionen müsse dringend verbessert werden, schreibt der Familienforscher am Montag in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Doch müsse der Kinderschutz viel mehr von den Kindern selbst her gedacht werden. "Strafverschärfungen schützen aber keine Kinder."

"Unbestritten ist: Der bisherige Strafrahmen für sexuellen Missbrauch sendet im Vergleich zu Eigentumsdelikten ein falsches Signal", betont der Kinder- und Jugendpsychiater. "Aber eine Erhöhung des Strafrahmens und eine Klassifizierung von Missbrauch als Verbrechen anstatt von Vergehen allein sind noch keine Lösungen."

Notwendig ist aus seiner Sicht beispielweise eine "kindgerechte Justiz". Deshalb sei es zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf für eine bessere Qualifikation von Familienrichtern und Richtern sorgen wolle. "Denn sehr viele Probleme mit Aussagen von Kindern entstehen dadurch, dass Erwachsene nicht wissen, wie sie mit Kindern sprechen sollen, dass sie nicht altersgemäße Fragen stellen und Kinder nach Zusammenhängen fragen, die diese entwicklungspsychologisch noch nicht verstehen und beantworten können."