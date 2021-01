Bunt gewürfelte Gruppen mit extrem unterschiedlichen Zielen mischen gerade die Niederlande auf - in der Stadt wie auf dem Dorf. Bei den letzten schweren Ausschreitungen gab es fast 200 Festnahmen. Was treibt die Krawallmacher an, was verbindet sie? Diese Frage bleibt offen, fest steht nur: So etwas gab es in den Niederlanden wohl noch nie. mehr...