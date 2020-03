Vor fünf Jahren starben 150 Menschen an Bord einer Germanwings-Maschine, weil ein psychisch labiler Co-Pilot Selbstmord beging und seine Passagiere mit in den Tod riss. Die Hinterbliebenen wurden von der Bundesregierung und der Deutschen Lufthansa nicht gut behandelt.

Vor fünf Jahren, am 24. März 2015, zerschellte ein Airbus der deutschen Billigfluglinie Germanwings an einem Berg in den französischen Alpen. An Bord 149 Menschen, darunter viele Schüler, die von einem Schüleraustausch in Spanien zurückkehrten. Kein Passagier überlebte. Laut den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Copilot eine kurzzeitige Abwesenheit des Piloten genutzt, um die Tür zum Kabinenraum zu verriegeln und den Sinkflug einzuleiten. Ein Massenselbstmord. Zugleich die größte von einem Deutschen verursachte Katastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Ein Wrackteil der abgestürzten Germanwings-Maschine picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Der Absturz bleibt als sinnlose Einzeltat eines vielleicht depressiven, auf jeden Fall psychisch labilen Menschen in Erinnerung. Das gibt nicht die ganze Wahrheit wieder. Die Bundesregierung trägt nach meiner Überzeugung eine Mitverantwortung, weil sie zuvor eine Richtlinie der Europäischem Kommission zur Pilotenüberwachung nur teilweise umgesetzt hat. Darin ging es um den konsequenten Abgleich von Krankenakten.

Den Passagieren wurde auch zum Schicksal, dass sie mit einer Billigairline flogen. Der Germanwings-Airbus wies Wartungsmängel auf. Die vordere der beiden Toiletten funktionierte nicht. Kein Drama bei einem normalen Flug. Verhängnisvoll bei diesem Unglücksflug, weil der Pilot zur hinteren Toilette gehen musste und damit wertvolle Minuten zum Aufbrechen der Cockpit-Tür verlor.

Gedenktafel für Schüler an einem Halterner Gymnasium. Sie waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Barcelona. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Viele Hinterbliebene sagen, ihre Liebsten seien hinterher ein zweites Mal gestorben. Die Bundesregierung überließ sie den Gutachtern der örtlichen Versorgungsämter. Die Lufthansa knausert bis heute mit Schmerzensgeld. 10.000 Euro pro Opfer, und wer schriftlich versichert, nicht mehr zu klagen, 20.000. Noch immer laufen Dutzende Klagen. Die Anwälte der Lufthansa begründen die knauserige Haltung inzwischen damit, die Opfer hätten vom Sinkflug der Maschine kaum etwas mitbekommen und deshalb wenig Schmerzen erlitten.

Carsten Spohr, damals wie heute Chef der Lufthansa, hat die Bundesregierung wegen der Corona-Krise um Hilfe gebeten. Seine Airline dürfte viele Millionen Euro erhalten. Dagegen sind die Forderungen der Germanwings-Hinterbliebenen ein Klacks.