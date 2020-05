In vielen Bundesländern gilt noch: Wer aus dem Ausland einreist, muss zwei Wochen in Quarantäne. Diese pauschale Anordnung kassierte ein Gericht in Niedersachsen. Auch Nordrhein-Westfalen will sie deswegen aussetzen.

Eine von viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Quarantänepflicht für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Sie gilt bis auf einige Ausnahmen für jeden - unabhängig von der Reiseroute oder der Staatsangehörigkeit. Wer einreist, muss zwei Wochen in Quarantäne. Klingt einfach - zu einfach, entschied das Oberverwaltungsgericht im niedersächsischen Lüneburg.

Die Begründung: Die weltweiten Corona-Fallzahlen ließen nicht mehr zu, Einreisende pauschal zur Quarantäne zu verpflichten. Das Gericht setzte die Anordnung in Niedersachsen außer Kraft. Geklagt hatte ein Mann, der ein Ferienhaus in Schweden besitzt. Er hatte sich dagegen gewehrt nach der Rückkehr nach Deutschland für 14 Tage in Quarantäne gehen zu müssen. Das Gericht gab ihm Recht.

Urteil mit möglicherweise bundesweiter Wirkung

Das Urteil gilt zunächst nur für Niedersachsen. Doch die anderen Bundesländer haben nahezu wortgleiche Regelungen erlassen. Das heißt, sollte dort geklagt werden, würden Gerichte wahrscheinlich ähnlich entscheiden.

Welche weitreichende Bedeutung das Urteil haben könnte, erklärt Christoph Kehlbach aus der SWR Rechtsredaktion:

Dauer 1:49 min Niedersachsen: Gericht kippt pauschale Quarantänepflicht Niedersachsen: Gericht kippt pauschale Quarantänepflicht

Quarantänepflicht: NRW und Saarland wollen schnell reagieren

Bereits reagiert hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU). Er kündigte an, die Quarantäne-Pflicht in seinem Bundesland bald aussetzen zu wollen. Die Regelung trage nicht zum Gesundheitsschutz bei und sei europafeindlich, sagte er und deutete an, dass es womöglich eine neue einheitliche Regelung in Deutschland geben könnte: "Wir werden das bundesweit besprechen".

Auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will die Quarantäne-Pflicht "so schnell wie möglich aussetzen", kündigte er gegenüber der "Saarbrücker Zeitung" an.

Diskussion auch über Ende der Grenzkontrollen

Viel diskutiert wird aktuell auch über die Grenzkontrollen. Verschiedene Lokalpolitiker und Bundestagsabgeordnete aus den Grenzregionen haben bereits eine Öffnung der Grenzen gefordert.

RKI: Grenzen in Europa könnten geöffnet werden - unter Bedingungen

Am Dienstag äußerte sich auch das Robert Koch-Institut: Vize-Präsident Lars Schaade sagte, dass es hierzulande immer noch Infektionherde gebe, aber niemand auf die Idee käme, deswegen Deutschland mit weiteren Grenzen zu durchziehen. In Anspielung auf Europa sagte er: "Ähnlich kann man das auch in größerem Kontext sehen." Bedingung sei jedoch, dass das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern unter Kontrolle sei und ähnliche Maßnahmen gelten würden:

Dauer 1:19 min Grenzöffnung - So schätzt das RKI die Möglichkeiten ein Grenzöffnung - So schätzt das RKI die Möglichkeiten ein

Grenzkontrollen: Wie geht es nach dem 15. Mai weiter?

Zuständig für die Grenzkontrollen ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Sie gelten noch bis zum 15. Mai. Wie es danach weitergeht, soll voraussichtlich am Mittwoch entschieden werden.