Das Landgericht Berlin hat den Eilantrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der AfD abgelehnt.

Der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Luhm-Schier begründete in der mündlichen Verhandlung die Entscheidung damit, dass ein Eilbeschluss nur Sinn mache, wenn im erwarteten Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht der Parteiausschluss Kalbitz' mit hoher Wahrscheinlichkeit für unwirksam erklärt würde. Das sei aber nicht der Fall.

Meuthen: "Belastende, aber notwendige Auseinandersetzung"

Der AfD-Bundesvorstand hatte im Mai mit knapper Mehrheit beschlossen, die Mitgliedschaft des 47-Jährigen zu annullieren, weil er bei seinem Parteieintritt 2013 vorherige Mitgliedschaften bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" verschwiegen haben soll - das Bundesschiedsgericht der Partei bestätigte den Rauswurf Ende Juli.

Der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen, der den Ausschluss von Kalbitz vorangetrieben hat, sieht in dem Urteil eine "weitere unmissverständliche Bestätigung unsere Rechtsposition". Damit könne ein Schlussstrich unter die "für unsere Partei zwar belastende, aber notwendige Auseinandersetzung" gezogen werden.

"Missgeschick" im Landtag

Kalbitz hatte zuletzt durch einen Zwischenfall mit seinen AfD-Kollegen Dennis Hohloch stark an Rückhalt in der Partei verloren. Er hatte Hohloch geboxt und offenbar versehentlich schwer verletzt. Der junge Politiker war vergangene Woche nach eigenen Angaben mit einem Milzriss in die Klinik gekommen. Kalbitz selbst sprach von einem "Missgeschick".

Mit dem Vorfall im brandenburgischen Landtag am 10. August habe Kalbitz seine Position in der Partei und bei seinen Anhängern selbst geschwächt, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder.

"Das ist eine Zäsur"

Menschlich sei Kalbitz damit ausgegrenzt aus dem Führungskreis der AfD, sagt der Politikwissenschaftler. "Selbst Anhänger wenden sich ab. Da ist wirklich eine Zäsur erfolgt, die man vor einigen Tagen noch nicht gesehen hat."

Nach diesem Vorfall legte Kalbitz am Dienstag den Fraktionsvorsitz im brandenburgischen Landtag nieder. Eigentlich hatte er ihn nur bis zur Entscheidung des Gerichts ruhen lassen wollen.