Die französischen Behörden haben weitere Geothermie-Projekte im Raum Straßburg vorerst gestoppt. Das berichtet die Nachrichtenagentur afp. Sie wollen prüfen, ob ein Zusammenhang besteht zwischen den Projekten und den Erdbeben, zu denen es in der Region zuletzt immer wieder kam. Bei Geothermie wird heißes Grundwasser als Energiequelle genutzt tief. Dafür muss tief in die Erde gebohrt werden. Im badischen Staufen zeigten sich 2007 nach einer misslungenen Bohrung Risse in vielen Gebäuden.