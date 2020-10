In Belarus hat ein landesweiter Generalstreik begonnen. Die Opposition hat dazu aufgerufen. Sie will damit den Druck auf Machthaber Alexander Lukaschenko erhöhen. Wie viele Menschen sich beteiligen, ist unklar. In Online-Medien sind Videos von protestierenden Arbeitern vor Fabriken und Studenten im Sitzstreik zu sehen. Korrespondenten berichten, auch in großen Staatsbetrieben hätten sich Arbeiter am Montagmorgen geweigert, ihre Schichten anzutreten.