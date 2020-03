Die EU-Kommission will Migranten auf den griechischen Inseln Geld bieten, damit sie zurück in ihre Heimatländer gehen. Die Migrationskommissarin Ylva Johansson sagte bei einer Pressekonferenz in Athen, das Angebot werde vier Wochen lang gültig sein. Wer es annehme, bekomme 2.000 Euro. Die EU-Kommission will damit die völlig überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln entlasten. Johansson gab außerdem bekannt, dass sieben EU-Länder bereit seien, 1.600 unbegleitete Minderjährige aus den Lagern aufzunehmen. Auch Deutschland habe sich dazu bereit erklärt.