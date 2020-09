In der Altenpflege sollen die Löhne in den nächsten Jahren deutlich steigen. Darauf habe man sich mit den Arbeitgebern geeinigt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Eine examinierte Pflegekraft solle ab dem Jahr 2023 mindestens 3.137 Euro Lohn pro Monat bekommen. Ziel sei es, den Pflegeberuf durch die höheren Mindestlöhne wieder attraktiver zu machen. Das jetzt ausgehandelte Tarifergebnis solle vom Bundesarbeitsministerium in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen werden und dann möglichst für die gesamte Pflegebranche gelten, so Verdi. In Kraft treten soll der Tarifvertrag allerdings erst ab Juli kommenden Jahres.