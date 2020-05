per Mail teilen

In Frankreich haben nach längerer Pause erneut Proteste der regierungskritischen "Gelbwesten"-Bewegung stattgefunden. Nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen sind sie unter anderem in Paris, Lyon, Marseille, Montpellier und Straßburg auf die Straße gegangen. Innenminister Christophe Castaner hatte zuvor daran erinnert, dass größere Versammlungen nach wie vor nicht erlaubt sind. Die Polizei musste trotzdem einige Verwarnungen aussprechen; in Paris wurden mehrere Menschen festgenommen. Die "Gelbwesten" protestieren seit gut eineinhalb Jahren immer wieder gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron.