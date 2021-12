Pilotprojekt: Berater für Innenstadtbelebung

Der Online-Handel boomt, die Einzelhändler und Gastronomen in den Innenstädten tun sich vielerorts schwer. Ausgangsbeschränkungen, Masken- und Testpflicht wegen hoher Corona-Infektionszahlen verstärken den Abwärtstrend noch. Die Industrie- und Handelskammer Stuttgart (IHK) will nun mit einem Pilotprojekt gegensteuern. Als erste von fünf Städten in der Region wurde Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) jetzt von der IHK Stuttgart ausgewählt, um mit Hilfe von Innenstadtberatern herauszufinden, wie wieder mehr Leben und Flair in die Stadt geholt werden kann. Die anderen vier Pilot-Kommunen stehen noch nicht endgültig fest.