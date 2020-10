Früher war es die Welt der Schlapphüte und anderer finsterer Gestalten mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Das ist Sozialromantik und längst vorbei. Moderne Geheimdienste arbeiten in digitalen Zeiten gänzlich anders und außerordentlich erfolgreich. Erich Schmidt-Eenboom kennt die Welt der Geheimdienste seit langem. Er hat verschiedene Bücher veröffentlicht. Er wurde vom BND selbst überwacht. Und er weiß, wie Geheimdienste heute arbeiten. In den USA und in Russland, in Israel und der Türkei und natürlich auch in Deutschland. mehr...