Gerhard Trabert – noch ein falscher Kandidat

Mit Gerhard Trabert als Gegenkandidat von Frank-Walter Steinmeier in der Bundesversammlung hat die Linke eine Chance vertan, meint Martin Rupps.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – ein Mann, 66, seit Jahrzehnten in der Politik, ohne Migrationshintergrund – bekommt in der Bundesversammlung am 13. Februar Konkurrenz von einer Frau, 44, seit 2017 Abgeordnete des Bundestags, mit Migrationshintergrund.

Sorry, das war geschwindelt.

Der Mainzer Arzt und Vorsitzende des Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland", Gerhard Trabert, tritt in der Bundesversammlung als Kandidat der Linken gegen Frank-Walter Steinmeier an dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Tatsächlich ist die Gegenkandidatin ein Mann, 65 und ein halbes Jahr alt, Arzt und Professor, ohne Migrationshintergrund. Gerhard Trabert, gebürtig in Mainz, Vorsitzender des Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland", war bei der Bundestagswahl als parteiloser Kandidat mit Unterstützung der Linken angetreten. Er wurde nicht gewählt. Die Linke hat ihn jetzt zum – leider chancenlosen – Gegenkandidaten des amtierenden Bundespräsidenten gekürt.

Viele wollen eine Frau im höchsten Amt

"Natürlich wäre es an der Zeit, dass eine Frau Staatsoberhaupt wird", sagte Gerhard Trabert im SWR-Gespräch. So denken sehr viele Menschen in Deutschland. Die Linke hätte auch geeignete Kandidatinnen, etwa die profilierte Abgeordnete Sevim Dagdelen oder Gökay Akbulut. Vielleicht wurden sie gefragt und winkten ab. So wie mutmaßlich auch Frauen außerhalb des Parlaments.

Die Lebensleistung von Gerhard Trabert, sein Engagement gegen Armut in Deutschland ist hoch beachtlich. Gleichwohl hat die Linke die Chance vertan zu zeigen, dass Deutschland längst moderner und vielfältiger ist, als es Frank-Walter Steinmeier repräsentiert. Dann lieber keinen Gegenkandidaten als einen aus der Not.