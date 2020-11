Die Geflügelpest breitet sich weiter in Deutschland aus. Der H5N8-Erreger wurde bei einer Wildgans in Berlin nachgewiesen, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz mit. In den vergangenen Tagen waren die ersten Fälle in Bayern und Nordrhein-Westfalen festgestellt worden - davor bereits in Norddeutschland. Das Virus ist nach Behördenangaben für Menschen im Regelfall ungefährlich, für Geflügel aber meist tödlich.