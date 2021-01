In einem Putenmastbetrieb im brandenburgischen Landkreis Prignitz ist die Geflügelpest ausgebrochen. Etwa 16.000 Tiere mussten getötet werden, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass das Virus in einem Nutzgeflügelbestand in Brandenburg nachgewiesen wurde. Die Geflügelpest ist für Hühner und Puten meist tödlich - für Menschen in der Regel ungefährlich.