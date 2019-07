per Mail teilen

Motorradfahrer haben keine Knautschzone. Sie leben gefährlich. Bei Unfällen starben im vergangenen Jahr 619 Biker. Die Versicherungen fordern den Gesetzgeber zum Handeln auf.

"Wir brauchen für Motorradfahrer obligatorisches Training, das in regelmäßigen Abständen stattfindet", fordert Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, im SWR. Das Ziel sei klar: "Biker müssen die möglichen Gefahren voraussehen können."

Ein solches Training könne zum einen auf abgesperrten Plätzen erfolgen. Das reiche jedoch nicht aus. Auch im realen Straßenverkehr müsse das Fahrverhalten der Maschinen immer wieder geübt werden. Die Fahrten sollten per Video aufgezeichnet und anschließend analysiert werden.

Fahrfehler als Haupt-Unfallursache

"Motorradfahrer glauben, der Autofahrer ist der Böse" Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer

Ein Gesetz, das Fahrtrainings in regelmäßigen Abständen vorschreibt, diene zum eigenen Schutz für die Biker. "Rund 50 Prozent aller getöteten Motorradfahrer hatten keinen Unfallgegner", sagt Brockmann. "Das waren sogenannte Alleinunfälle."

Die Ursachen für tödliche Motorradunfälle, an denen keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, liegen aus Sicht der Unfallforschung der Versicherer auf der Hand: "Es werden Fahrfehler gemacht. Es wird zu schnell in eine Kurve gefahren. Es wird in der Gruppe zu eng beieinander gefahren."

Studie: Schutzkleidung bietet wenig Schutz

Das Risiko bei einem Motorrad-Unfall getötet zu werden, liegt laut Statistik rund 20 Mal höher als im Auto. Nach Meinung der Versicherer liegt dies auch daran, dass selbst Schutzkleidung schon bei Geschwindigkeiten über 25 km/h lebensbedrohliche Verletzungen nicht mehr verhindern könne. Das habe eine Studie gezeigt.

Brockmann fordert neue Produkte wie sogenannte Airbag-Jacken. Man müsse den Motorradfahrern aber auch klar sagen, dass es "keine praktikable Schutzkleidung in der Lage ist, bei einem Aufprall mit Landstraßengeschwindigkeit tödliche Verletzungen zu verhindern."

34 getötete Biker innerhalb von zehn Jahren auf Schwarzwaldhochstraße

In Baden-Württemberg ist die Schwarzwaldhochstraße von Baden-Baden nach Freudenstadt eine bei Motorradfahrern sehr beliebte Strecke. In den vergangenen zehn Jahren seien dort 34 Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen, sagte Carl-Heinz Schneider, Leiter der Abteilung Sicherheit und Verkehr des ADAC Südbaden in Freiburg, im SWR. "Es ist nach wie vor kein Ende abzusehen. Es herrscht nach wie vor ein hohes Risiko auf dieser Strecke."

Häufigste Unfallursache bei Bikern auf der Schwarzwaldhochstraße sei zu schnelles Fahren. Einige Abschnitte seien gut ausgebaut. Dann kämen wieder gefährliche Kurven. "Die Risiken werden unterschätzt", ergänzte der ADAC-Experte.

"Es gab letzte Woche wieder einen tödlichen Unfall" Carl-Heinz Schneider, Leiter der Abteilung Sicherheit und Verkehr des ADAC Südbaden in Freiburg im Gespräch mit Pascal Lechler

Es sei schwierig, Abhilfe zu schaffen. Trotzdem setze man weiterhin auf Prävention durch Motorrad- und Sicherheitstage. Auch die Beschilderung für Motorradfahrer müsse verbessert werden. "Aber das alles scheint nicht wirklich das Problem zu beseitigen", so der Experte.