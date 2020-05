Die britische Königin Elisabeth die Zweite hat am Abend an des Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Sie sagte in einer Fernsehansprache, die beste Anerkennung für die Getöteten sei, dass die damals verfeindeten Länder heute Freunde seien. In Russland hält heute Präsident Wladimir Putin eine Ansprache zum 75. Jahrestag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland. Außerdem will er Blumen am Kriegsdenkmal in der Nähe des Roten Platzes niederlegen. Die traditionelle Militärparade ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt, stattdessen sollen Kampfjets über das Zentrum von Moskau fliegen.