In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ist an die Verfolgung von Homosexuellen durch die Nationalsozialisten erinnert worden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) trug zusammen mit anderen eine Regenbogenfahne, die als Symbol für Toleranz und Akzeptanz gilt. Historiker schätzen, dass insgesamt etwa 10.000 Männer wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslagern inhaftiert waren, 650 von ihnen in Buchenwald.