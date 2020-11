In Paris wird heute an die 130 Opfer der islamistischen Terroranschläge vor fünf Jahren erinnert. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Nach den Attentaten von Nizza und bei Paris gilt erneut die höchste Terror-Warnstufe.

Um 9 Uhr fand eine offizielle Gedenkzeremonie statt, an der auch Frankreichs Innenminister Jean Castex teilnahm. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Zeremonie nicht wie geplant vor dem Pariser Rathaus stattfinden. Stattdessen soll in kleinem Kreis an die Opfer erinnert werden.

130 Tote bei Terroranschlägen vor fünf Jahren in Paris

Vor fünf Jahren, am 13. November 2015, hatten islamistische Terroristen an mehreren Orten in Paris Anschläge verübt. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich vor dem Stadion Stade de France in die Luft. Anschließend überfielen mit Kalaschnikows bewaffnete Terrorkommandos den Pariser Konzertsaal Bataclan sowie Bars und Restaurants in einem beliebten Ausgehviertel. Dabei töteten sie insgesamt 130 Menschen und verletzten mehr als 350.

Die Terrormiliz IS bekannte sich zu den Anschlägen, die als die schwersten in der französischen Geschichte gelten.

Prozess soll im kommenden Jahr beginnen

Die juristische Aufarbeitung steht noch aus. Im kommenden Jahr soll der Prozess gegen einen überlebenden mutmaßlichen Attentäter und weitere Verdächtige beginnen. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen wegen Mordes, Bildung einer Terrorgruppe und Freiheitsberaubung.