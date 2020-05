Wirkliche Erleichterung und eine Lösung der Coronavirus-Krise wird es weltweit erst mit einem wirksamen Medikament oder einem Impfstoff geben. In einer Geberkonferenz will die EU-Kommission nicht nur auf den Weg bringen, dass die Milliarden für die nötige Forschung zusammenkommen, sondern auch, dass die Ergebnisse allen Menschen zugutekommen.

Es muss schnell geforscht werden nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Das muss gemeinsam passieren, und dieser müsse dann allen Menschen zur Verfügung stehen, sagt Angela Merkel in ihrem Video-Podcast.

Forschung läuft weltweit auf Hochtouren

Am Montag lädt die EU-Kommission zu einer internationalen Geberkonferenz ein, um Geld zu sammeln für die Impfstoffforschung. Deutschland ist Co-Gastgeber dieses Online-Formats. In zahlreichen Ländern wird unter Hochdruck geforscht. Deutschland wird sich finanziell beteiligen, sagt die Kanzlerin, ohne schon genauere Summe nennen zu wollen. Er ist vor allem wichtig, dass solche Forschung gegen ein weltweites Virus nicht als Einzelaktionen, sondern gemeinsam passiert.

"Es wird viel Koordination gebraucht werden. Es wird viele bilaterale Kontakte mit anderen Ländern brauchen. Wir wollen eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten, die natürlich in dieser Frage eine Schlüsselrolle hat. Bei all diesen Aktivitäten ist Deutschland vorne mit dabei, weil wir als Land darauf setzen, das nur gemeinsames Handeln international des multilaterales Handeln uns diese Pandemie überwinden lässt." Bundeskanzlerin Angela Merkel

"Ab heute sprinten wir in Richtung Impfstoff"

Zuletzt hatte die Kanzlerin vor allem den US-Präsidenten Donald Trump mehrfach mindestens indirekt kritisiert. Donald Trump hatte die US-Beiträge für die Weltgesundheitsorganisation gestrichen. In einem gemeinsamen Artikel mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs rufen die Kanzlerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu mehr koordinierter Aktion auf.

Bei der geplanten Videokonferenz geht es um die Zusammenarbeit von Staaten, aber auch von privaten Organisationen wie der Melinda- und Bill-Gates-Stiftung und anderer Geldgeber. "Wir sitzen in einem Boot", schreiben die Autoren. Jeder einzelne gesammelte Euro oder Dollar werde an globale Gesundheitsorganisationen fließen. "Wir wissen, dass das ein Langstreckenlauf wird", schreiben Merkel und Co: "Ab heute sprinten wir in Richtung unseres ersten Ziels, der Herstellung eines Impfstoffs."