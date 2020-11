per Mail teilen

Großbritannien will bald wieder so viel Geld für Rüstung ausgeben wie zuletzt zum Ende des Kalten Krieges vor 30 Jahren. Die internationale Situation sei gefährlicher als zu jeder anderen Zeit seit dem Kalten Krieg, sagte der britische Premierminister Boris Johnson. Großbritannien müsse zu seiner Geschichte und seinen Verbündeten stehen. Deswegen sollen mehr als 18 Milliarden Euro zusätzlich in die britische Armee investiert werden.