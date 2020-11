per Mail teilen

Deutschland und Dänemark wollen sich in Zukunft in Notfällen bei der Gasversorgung unterstützen. Das Abkommen dazu wird das Erste sein, das europaweit unterzeichnet wird. Langfristig sollen alle EU-Mitgliedsstaaten solche Vereinbarungen treffen. Denn die EU will sich von Gaslieferungen aus dem außereuropäischen Ausland unabhängiger machen. Die Mitglieder sollen sich deshalb im Notfall unterstützen und möglicherweise auch für kurze Zeit die Versorgung mit Erdgas übernehmen.