Die weltgrößte Computer- und Videospielmesse Gamescom findet 2021 wieder nur virtuell statt. Jeder zweite Deutsche spielt rund zehn Stunden die Woche - doppelt so viel wie vor Corona.

Computer- und Videospiele sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen - quer durch alle Altersgruppen. Immer mehr 50-, 60- oder 70-Jährige zocken. Insgesamt gesehen spielt mittlerweile jeder Zweite in Deutschland Computer- oder Videospiele, das zeigt eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom. Gespielt wird auch immer mehr: im Schnitt zehn Stunden pro Woche. Vor der Corona-Pandemie waren es nur fünf Stunden.

Spiele auf Smartphones werden immer beliebter. Gefragt sind dabei auch Lern- oder Rätselaufgaben. Unssplash/ Didin Bahana

Nicht nur ballern - die Birne soll angeregt werden

Vor allem Spiele auf dem Smartphone werden immer beliebter - das ist eben auch fast immer dabei. Auch Lernspiele sind so gefragt wie noch nie. Es wird also nicht nur zur Unterhaltung gezockt, sondern es gibt Denkspiele, Rätselspiele oder auch Spiele, in denen man zum Beispiel spielerisch das alte Ägypten erkunden kann.

Schon 4,6 Milliarden Euro-Umsatz im ersten Halbjahr

Die Branche hat im ersten Halbjahr 2021 mit dem Verkauf von Spielen und Konsolen einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zum Vergleich: Die Musikbranche konnte im gleichen Zeitraum rund 900 Millionen Euro umsetzen. Das Wachstum in der Games-Branche ist auch seit Jahren konstant, es geht nur nach oben. Daran hatte auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. Aufgrund der ganzen Lockdowns blieben viele Menschen zu Hause und kauften neue Computer- und Videospiele. Deshalb geht momentan die Branche davon aus, dass 2021 ein neues Rekordjahr wird.

Baden-Württemberg auf Platz 5 der bundesweiten Game-Szene

In Baden-Württemberg gibt es immer mehr Entwickler-Studios. Nach einer Umfrage innerhalb der deutschen Games-Branche landete Baden-Württemberg auf Platz 5 - hinter Bayern, Berlin, NRW und Hamburg. Das liegt auch daran, dass es mehr Förderprogramme für Spielentwickler im Land gibt. Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg stellt dieses Jahr rund 900.000 Euro für neue Computerspiele zur Verfügung - so viel wie noch nie zuvor. Ein sehr bekanntes Entwicklerstudio ist Black Forest Games aus Offenburg mit dem Geschicklichkeitsspiel Giana Sisters. Es gibt auch sehr viele Absolventen der Filmakademie Ludwigsburg, die bekannte und preisgekrönte Spiele entwickelt haben.

Rheinland-Pfalz punktet mit Ausbildungsstandort

Rheinland-Pfalz steht aktuell im Mittelfeld. Nach einer Umfrage der deutschen Games-Branche landete das Bundesland auf Platz 9. In Rheinland-Pfalz gibt es einige bekannte Gaming-Unternehmen, etwa Ubisoft in Mainz, bekannt für die Aufbaustrategieserie Anno oder auch Kalypso in Worms. Ansonsten gibt es viele kleinere Entwicklerstudios in Kaiserslautern oder auch in Trier. Die Hochschule Trier zum Beispiel gehört mittlerweile zu den größten Ausbildungsstandorten in der deutschen Games-Branche.