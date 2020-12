Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation zur Katar-WM 2022 in der Gruppe J gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Das ergab die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen am Abend in Zürich. Die Spiele finden zwischen März und November im kommenden Jahr statt. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft.