Die Idee einer Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre zeigt die grenzenlose Macht der FIFA, meint Martin Rupps. In der FIFA-Zentrale herrscht vermutlich mehr Handlungsspielraum als im Weißen Haus.

Fußball-Weltmeisterschaften könnten bald alle zwei Jahre stattfinden. Die Mitglieder des Fußball-Weltverbands FIFA haben einen Prüfauftrag mit diesem Ziel erteilt. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino plädiert dafür, um Nationalmannschaften „öfter die Chance auf einen Titel zu geben“.

Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, spricht auf einer Pressekonferenz dpa Bildfunk picture alliance/dpa/XinHua | Ding Ting

Ich glaube dem Mann kein Wort. Mehr Turniere bedeutet für die FIFA mehr Kohle. Setzt sie sich mit ihrem Ansinnen durch, dürfte auch der Europäische Fußballverband UEFA auf den Geschmack kommen und alle zwei Jahre Europameisterschaften austragen. Was heißt: Kein Sommer ohne großes Fußball-Ereignis mehr. Plus regelmäßig Olympische Spiele. Ein sportpolitischer Irrsinn, der ausschließlich Geschäftsinteressen bedient.

Kommerz als einziges Motiv

Aus Sicht des Weltfußballverbands ist diese Strategie logisch und konsequent. Gianni Infantino tut, für was er gewählt wurde. Das eigentliche Problem scheint mir, dass derlei Verbände über eine ganz wörtlich grenzenlose Macht verfügen. Ein FIFA-Präsident muss wahrscheinlich auf weniger Leute Rücksicht nehmen als es im Weißen Haus in Washington nötig ist. In Europa und Deutschland ist es nicht anders. Die UEFA hat gerade erfolgreich Planungen einer Art Gegen-Champions League torpediert. Der Führungskrach im Deutschen Fußball-Bund ist nur möglich, weil niemand den Herren regelmäßig auf die Finger sieht, sondern erst dann, wenn alles Porzellan zerschlagen ist.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, diese unerfreulichen Entwicklungen zu stoppen. Das System könnte zerbrechen, weil es seine Häuptlinge zu stark belastet haben. Oder die Geldgier des Systems nimmt so absurde Züge an, dass der Ruf nach einer neuen Kultur laut genug wird. Das zweite Szenario halte ich für wahrscheinlicher. Und für das erste bricht hoffentlich der Zwei-Jahres-Rhythmus ein paar Steine aus der Mauer.