per Mail teilen

Für die kommende Fußball-Europameisterschaft gibt es offenbar neue Pläne. RTL meldet, das Turnier könnte komplett in Nordrhein-Westfalen ausgetragen werden. Alternativen dazu könnten die Städte London, Wien oder Lissabon sein. Eigentlich sollte die Fußball-EM schon im vergangenen Jahr stattfinden. Wegen der Pandemie wurde sie aber in den Juni dieses Jahres verschoben. Die UEFA will angeblich im März über einen neuen Austragungsort entscheiden.