In ihrem ersten Länderspiel nach der Corona-Pause hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Sieg verpasst. Zum Auftakt der Nations-League hat das Team in Stuttgart gegen Spanien 1:1 gespielt. Der Ausgleich für die Spanier fiel in der Nachspielzeit. Bundestrainer Jogi Löw fand das Spiel insgesamt gut.