Bayer 04 Leverkusen hat durch einen 4:0-Erfolg gegen den Nachbarn Köln die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Leverkusen liegt nach 12 Spieltagen einen Punkt vor Titelverteidiger Bayern München, der gegen Wolfsburg mit 2:1 gewann. Bayer und Bayern treffen am Samstag aufeinander. Einen Punkt hinter den Münchner liegt RB Leipzig, das 1:0 in Hoffenheim gewann. Am Tabellenende bleibt Schalke 04, das gegen Freiburg mit 0:2 unterlag und in dieser Saison als einziges Team noch kein Spiel gewonnen hat.