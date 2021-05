Auf dem Immobilienmarkt bahnt sich eine Groß-Fusion an: die Wohn-Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen haben einen Zusammenschluss vereinbart. Was würde dies für Mieter bedeuten?

Die Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen haben eine entsprechende Grundsatzvereinbarung für ein Zusammengehen bekannt geben. Demnach soll es ein Übernahmeangebot der Vonovia an die Aktionäre der Deutsche Wohnen geben. Der Kaufpreis würde bei knapp 19 Milliarden Euro liegen. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, entstünde Europas größter Konzern für Wohnimmobilien. Vonovia hatte in den vergangenen Jahren bereits zweimal vergeblich versucht, die Deutsche Wohnen zu übernehmen.

Konzerne beteuern Verantwortung für ihre Mieter

Beide Konzerne beteuern, dass eine Fusion keine Auswirkungen für die Mieter haben würde. Schließlich liefen deren Mietverträge unabhängig von einem möglichen Zusammengehen ihrer "Vermieter" weiter. Vonovia und Deutsche Wohnen betonen in einem gemeinsamen Pressestatement auch, dass sie durch ihren Zusammenschluss letztlich ein "mieterorientiertes und gesellschaftlich verantwortungsvolles" Wohnungsunternehmen schaffen wollen. Und haben auch versprochen, dass die Mieten in ihren Objekten in den kommenden drei Jahren höchstens um ein Prozent steigen werden, und danach auch nur im Rahmen der allgemeinen Teuerung, also Inflation.

Skepsis bleibt

Bei all diesen öffentlichen Verlautbarungen – und letztlich "Beruhigungspillen" - muss man allerdings genau zuhören: Denn es geht dabei nur um die Wohnungen in Berlin und auch nur um die regulären Mieterhöhungen. Das heißt, es ist damit nicht ausgeschlossen, dass Häuser zum Beispiel saniert werden und die Miete dadurch stark steigt. In der Vergangenheit hat genau dies schon zu Ärger zwischen den Wohnkonzernen und ihren Mietern geführt. Darunter hat auch der Ruf der Konzerne sehr gelitten. Und diese grundsätzlichen Probleme – Interesse der Konzerne am Profit – Interesse der Mieter an möglichst geringen Mieten - dürften durch den Zusammenschluss nicht kleiner werden.

Wie stark sind beide Immobilienkonzerne im Südwesten engagiert?

Die Sorge der Miter ist groß wegen der Fusion. Immer wieder gab es schon in der Vergangenheit Mieterproteste gegen die großen Immobilienkonzerne - wie hier 2018 in Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Im Südwesten sind beide Immobilienkonzerne bislang nicht sonderlich stark vertreten. Hier ist der Markt an Mietwohnungen vor allem von kleineren Wohnungsbaugesellschaften und von privaten Vermietern geprägt.

Vonovia besitzt nach eigenen Angaben bisher ungefähr 17.500 Wohnungen in Baden-Württemberg, etwa in Stuttgart, Ulm oder Friedrichshafen, und rund 27.000 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt, Mainz und Ludwigshafen. Gesonderte Zahlen für Rheinland-Pfalz weist Vonovia nicht aus.

Die Deutsche Wohnen hat bislang keine Immobilien in Baden-Württemberg, will aber jetzt ein neues Projekt in Stuttgart bauen, das so genannte "Rosenstein Trio" im Rahmen von Stuttgart 21 im Norden der Stadt. Im Rhein-Main-Gebiet verfügt die Deutsche Wohnen im Rhein-Main-Gebiet über gut 10.000 Wohnungen, die meisten davon aber wohl in Hessen. Die Deutsche Wohnen hat aber auch Wohnungen in Ludwigshafen, Koblenz und Mainz.

Die Übernahme betrifft damit vor allem die Stadt Berlin, dort hat die Deutsche Wohnen mit Abstand die meisten Wohnungen. Aber selbst da sind die Wohnungskonzerne nicht marktbeherrschend.

Wohnungsmarkt in Deutschland stark zersplittert

Bundesweit gehören die allermeisten Wohnungen privaten Kleinvermietern, die Wohnungskonzerne machen nur einen Bruchteil aus. Selbst nach der Fusion kämen Vonovia und Deutsche Wohnen zusammen auf gerade mal zwei Prozent Marktanteil im Wohnungsmarkt. Stand jetzt wäre das also keine marktbeherrschende Stellung. Aber durch den Zusammenschluss wollen die beiden Konzerne ihre Position natürlich stärken.

Durch den Zusammenschluss können sie die Verwaltungskosten senken und gemeinsam in Neubau investieren. Perspektivisch wird das ihre Marktmacht also stärken.

Zeitpunkt für Zusammenschluss scheint Unternehmen günstig

Es ist jedenfalls nicht der erste Versuch und bislang ist die Fusion an der Deutschen Wohnen gescheitert. Auffällig ist daher nun, dass sich die Nummer Zwei diesmal nicht querstellt. Diesmal soll die Übernahme also tatsächlich einvernehmlich sein. Man sehe es eher als "gemeinsamen Prozess", haben die beiden Chefs gesagt. Man kann das aber auch so verstehen, dass die Deutsche Wohnen sich Rückendeckung holt. Sie steht in Berlin schon sehr lange stark unter Beschuss: So gibt es dort etwa eine Bürgerinitiative, die die Deutsche Wohnen enteignen will. Und gerade am Wochenende gab es wieder Proteste in der Hauptstadt wegen steigender Mieten.

Konflikt mit Berliner Mietern könnte wahrer Grund für Fusions-Wusnch sein

Da erscheint es vielleicht ganz geschickt, diesen Konflikt nicht länger allein durchfechten zu müssen. Sondern sich nun mit der Nummer eins zusammen zu tun, um so mehr Durchsetzungskraft zu haben. Gleichzeitig wird beschwichtigt: Die Konzerne betonen, dass die Mieten nicht stark steigen sollen und wollen der Stadt Berlin auch 20.000 Wohnungen zum Kauf anbieten. Die Unternehmen selbst sagen aber natürlich nicht, dass der Konflikt in Berlin Auslöser für den Zusammenschluss-Plan jetzt war. Sie stellen als Argumente die Kostenvorteile in den Vordergrund - und dass sie zusammen bessere Konditionen für die Finanzierung von Neubauprojekten und energetischen Sanierungen bekommen.