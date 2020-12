Die Bundesregierung will die rund 4.000 Funklöcher in Deutschland stopfen. Für diese Aufgabe hat das Verkehrsministerium eine Gesellschaft gegründet mit Sitz in Naumburg. Sie soll unter anderem in bisher unversorgten Gegenden nach Standorten für Mobilfunkmasten suchen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, wo die Mobilfunknetzbetreiber nicht privat ausbauten und auch keine Versorgungsauflagen bestünden, treibe der Bund jetzt den Ausbau voran. Dafür stünden 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung.