Nicht einmal zehn Prozent der Deutschen haben derzeit den vollen Schutz durch eine zweite Corona-Impfung. Diskutiert wird aber schon jetzt, ob man sich dreimal impfen lassen sollte.

Dass sich möglichst viele Menschen das erste Mal gegen Corona impfen lassen, hält Christine Falk, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, für besonders wichtig. In SWR Aktuell sagt sie am Dienstag: "Das ist die erste Priorität." Die Impfquote für diese erste Spitze liegt deutschlandweit laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit bei rund 33 Prozent. Gleichzeitig hält es die Immunologin aber für wichtig, dass die Planungen für eine dritte Impfung beginnen. Das sollte "parallel dazu laufen", so Falk.

Dritte Impfung bei geschwächtem Immunsystem

Christine Falk hält eine weitere Impfung vor allem für Menschen für nötig, "die zum Beispiel Medikamente bekommen, die das Immunsystem dämpfen." Als Beispiele nennt sie Personen, die an einer Autoimmunerkrankung leiden oder eine Organtransplantation hinter sich haben. "Für sie müssen wir natürlich ein ganz besonderes Konzept entwickeln", so Falk.

Untersuchungen von Antikörpern wichtig

Nötig sei es darüber hinaus zu prüfen, wer eine Immunität gegen das Virus entwickelt habe "im Sinne von Antikörpern zum Beispiel." Hinzu käme, so Falk, dass genau beobachtet werden müsse, wie sich Varianten des Coronavirus weiterentwickelten und wie Mutationen nach Deutschland schwappten.