Meinung: Wieder Reise-Hummeln im Hintern

Kultur und Gewohnheit bestimmen das Urlaubsverhalten der Deutschen, sagt eine Reiseanalystin. Martin Rupps wundert jetzt nichts mehr.

1000 Euro pro Person und Woche – so viel gibt eine Deutsche bzw. ein Deutscher durchschnittlich im Sommerurlaub aus, sagt die Reiseanalystin Friedericke Kuhn im Gespräch mit SWR1-Moderator Michael Lueg. Als Projektleiterin am Institut für Tourismusforschung in Kiel befragt sie ständig Menschen, wo und mit wie viel Budget sie Urlaub machen. Ihre Befunde haben mich überrascht.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Urlaub wichtiger als schönes Wohnen

Friedricke Kuhn spricht von einem „besonders hohen Stellenwert von Urlaubsreisen in der deutschen Gesellschaft“. Wie jemand seine Ferien verbringt, ist offenbar auch eine Frage der Kultur. Zu den kulturellen Traditionen der Deutschen gehört, dass sie lieber Geld in die sprichwörtlich schönsten Wochen des Jahres stecken, statt das Jahr über schöner zu wohnen.

Eine weitere Überraschung für mich: Urlaub machen habe "zu einem Teil auch mit Gewohnheit zu tun", so die Kieler Reiseanalystin. Weil man das seit der eigenen Kindheit so kennt, sei es wichtig und vertraut. Wo bleibt dann der mutmaßliche Hauptzweck des Reisens, das Entspannen und Erholen? Ginge bestimmt auch zuhause – wären da nicht die allsommerlichen Hummeln im Hintern.

Ich fragte mich oft, weshalb es viele Menschen in übervolle Urlaubsorte zieht. Vor ihren Sehenswürdigkeiten treten sich Touristen auf die Füße. In Restaurants gibt es nach 18 Uhr keine freien Plätze. Mit den Motiven der Deutschen für ihr Urlaubsverhalten, Kultur und Gewohnheit, hat die Forscherin meine Frage beantwortet.