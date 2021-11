Die in Berlin sind nicht mehr normal!

per Mail teilen

Die Bundespolitik ist in der "neuen Normalität" angekommen, meint Martin Rupps. Bisher Undenkbares passiert: Ampelkoalitionäre verhandeln geräuschlos, bisherige Spitzenpolitiker verzichten auf das gewonnene Bundestagsmandat.

Die Bundespolitik steht Kopf. Während die Macherinnen und Macher der künftigen Bundesregierung still und diszipliniert ihre Punkte abarbeiten, herrscht an den Spitzen der großen Parteien CDU und SPD "High Noon". Normalerweise ist es nach einer Bundestagswahl umgekehrt: Parteien schließen ihre Reihen, um ein künftiges Regierungsprogramm wird heftig gestritten.

Die Farben einer "neuen Normalität" in Berlin: SPD, Grüne und FDP handeln geräuschlos einen Koalitionsvertrag aus imago images IMAGO / Christian Ohde

Für mich hat das viel mit der langen Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu tun. Während dieser 16 Jahre bildete sich vor der Tür zur Macht ein Stau von Personen und Konzepten. Da wird jetzt heftig gebalgt. Der Vorsitzenden-Anwärter Friedrich Merz (CDU) fängt mit seinem Konkurrenten Norbert Röttgen so wenig an wie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit dem Vorsitzenden-Anwärter Lars Klingbeil (SPD). Das Gezänk finde ich nervig, es erscheint aber in der Sache unausweichlich.

Neue Möglichkeiten und Gefährdungen

Vielleicht macht "Berlin" ja gar keinen Kopfstand, sondern lebt eine "neue Normalität", die der österreichische Politikwissenschaftler Paul Sailer-Wlasits vor drei Jahren ausgerufen hat. Er meinte damit, dass bisher Undenkbares wie ein US-Präsident Donald Trump plötzlich Wirklichkeit wird. Jens Spahn (CDU) und Olaf Scholz (SPD) griffen den Begriff zu Beginn der Pandemie auf. In der "neuen Normalität" ist tatsächlich nichts Althergebrachtes mehr normal. Dass die SPD bei der Bundestagswahl an der Union vorbeizog, war nach alten Kategorien – ihrem deutlichen Rückstand am Anfang des Wahlkampfs – undenkbar. Dies gilt auch für das geräuschlose Aushandeln eines Koalitionsvertrags zwischen SPD, Grünen und FDP.

Die "neue Normalität" macht politisches Handeln in Deutschland offener, überraschender. Langjährige Kabinettsmitglieder verzichten freiwillig auf ihr Bundestagsmandat. Aber auch komplizierter, verwundbarer. Ein deutscher "Sebastian Kurz" wird möglich. Die Bundeskanzlerin bzw. der nächste Bundeskanzler in vier Jahren kann 67 oder 37 sein.