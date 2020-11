In diesen unruhigen Zeiten ist es gar nicht so einfach, Orientierung zu finden. Früher war unser Weltbild klar umrissen – und die Rollen für Gut und Böse eindeutig. Und heute?, fragt unser Kolumnist Jan Seidel.

Früher war das irgendwie einfacher. Früher waren die Helden noch klar definiert – und da gab‘s auch keine Diskussionen: Herkules, der unter Einsatz seines Lebens zwölf Aufgaben erledigt hat; Siegfried der Drachentöter, Odysseus, Wilhelm Tell – das alles waren amtliche Helden, die wir tausendfach in Büchern, auf Bildern und auf Fresken finden und deren Wirken zum Allgemeinwissen gehört. Die aber alle – leider – schon seit geraumer Zeit nicht mehr unter uns weilen.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch im Audio hören:

Sicherlich: Streng dogmatisch geführte Staaten haben auch weiter versucht, Helden zu etablieren. So konnte man zum Beispiel in der Deutschen Demokratischen Republik als einfacher Arbeiter durch einfache Plan-Übererfüllung recht schnell zum Helden der Arbeit werden, als verdienter Politiker auch zum Helden der DDR. Diese Titel haben sich aber geschichtlich als nicht besonders haltbar erwiesen.

Auch der Sport präsentiert uns immer wieder vermeintliche Helden: Fritz Walter aus Kaiserslautern, Franz Beckenbauer aus der Tiefe des Raumes – und zuletzt: Mario Götze, Held des WM-Finales von 2014.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Bei genauerer Betrachtung erkennen wir aber: Hier handelt es sich wohl eher um das, was wir heute als Stars bezeichnen, weniger als Helden. Wahrscheinlich schon deshalb, weil alle zwar ihre Gesundheit, aber keiner sein Leben für seine Taten riskiert hat.

Stars - aber keine Helden

Ganz generell müssen wir feststellen: Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage würden wir Siegfried höchstens mit drei Zeugen und einem echt scharfen HD-Video glauben – und wenn, dann müsste sich der gute Siegfried wahrscheinlich auf einen veritablen Shitstorm organisierter Drachenschützer einrichten. Odysseus müsste vermutlich mit dem Hinweis leben lernen, dass er mit einem Navigationsgerät deutlich schneller gewesen wäre. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Wilhelm Tell heute noch so zum Zug käme, wenn der Kinderschutzbund von seinem Vorhaben erfahren würde.

Moderne Helden helfen

Ist es heute überhaupt noch möglich, Held oder Heldin zu werden? Dinge zu tun, die sonst keiner schafft? Selbstlos Geschichte zu schreiben? Unter Lebensgefahr? Ist möglich. Es sind die Frauen und Männer, die in den Krankenhäusern versuchen, Menschenleben zu retten, die Polizistinnen und Polizisten und Feuerwehrleute, die gerade während dieses Virus keine Ahnung haben, was ihr nächster Einsatz für sie bereithält … und alle, die sich in Gefahr begeben, um anderen zu helfen, wieder zu dem Leben zurückzukehren, in dem es eigentlich keine Helden mehr gibt, weil alles so undramatisch ist.