Viele Apfelbauern bangen derzeit um ihre Ernte und versuchen ihre Blüten durch Beregnung vor Frost zu schützen. Für private Gartenbesitzer ist diese Technik jedoch nicht geeignet.

Die plötzliche Rückkehr von Frost bereitet momentan vielen Obstbauern Sorgen. Schon jetzt hätten die Minustemperaturen bei manchen Betrieben bereits Schäden angerichtet, erklärt Peter Triloff von der Marktgemeinschaft Bodenseeobst. Denn nur sehr wenige Betriebe besäßen Anlagen zur Frostschutzberegnung. Mit ihrer Hilfe können die Pflanzen gezielt mit sehr feinen Wassertröpfen besprüht werden. Das mag etwas paradox klingen: Frost mit Eis bekämpfen? Doch wenn Wasser gefriert, wird Wärme frei. Eis ist nämlich ein guter Wärmeleiter. Genau diesen Effekt nutzen Obstbauern bei der Frostschutzberegnung, um ihre empfindlichen Blüten zu schützen.

Eine Frostschutzberegnung kann nur ein Profi machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Benedikt Spether

Physik für Obst und Wein

Wenn also das Wasser vom flüssigen in den festen Aggregatzustand wechselt, wird Energie frei: Pro Liter Wasser macht das rund 335 Kilojoule. Diese Energie nennt man auch Erstarrungswärme!

Wenn von außen ständig Wasser auf die bereits gefrorenen Äste gesprüht wird, wird der Gefrierprozess in Gang gehalten. Dadurch bleibt die Temperatur im Inneren der vereisten Obstbaumteile, also an Ästen, Knospen und Blüten, bei null Grad Celsius und schützt so die Blüten vor dem Erfrieren.

Eisschicht allein bringt nichts

Es reicht aber nicht, die Blüten einmal zu begießen. Die Frostschutzberegnung ist so lange nötig, wie der Frost anhält. Eine Eisschicht allein schützt nicht vor Kälte. Denn wenn die Beregnung eingestellt wird, kommt es auf der Oberfläche des Eises zu einem Wärmeverlust: einer sogenannten Verdunstungskälte. Deshalb funktioniert der Blütenschutz auch nicht im privaten Garten. Eine Hobbygärtnerin oder ein Hobbygärtner müsste ständig mit der Gießkanne oder dem Sprenger die Pflanzen besprühen. Denn ohne eine dauerhafte Beregnung wird der Prozess der Wärmebildung beim Gefrieren gestoppt: Die Blüten erfrieren.