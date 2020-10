per Mail teilen

Von Krötenwanderungen hat jeder schon mal gehört, aber was ist ein Froschregen? Dieses Naturphänomen mit hopsenden Mini-Fröschen lässt sich ab dem Frühsommer beobachten.

Wer im Wald und am Wasser genau hinschaut, hat ab dem Frühsommer vielleicht Beobachterglück.

Die Tiere machen sich auf eine Art Krötenwanderung, aber in umgekehrter Richtung. In den Laichgewässern sind aus den Kaulquappen inzwischen junge Frösche und Erdkröten geworden.

Aus den Kaulquappen entwickeln sich die jungen Frösche und Kröten, die dann das Wasser verlassen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Sie krabbeln aus dem Wasser, in dem sie sich entwickelt haben, und suchen einen neuen Lebensraum - in Wäldern, Wiesen und Gärten.

Nachts und bei Regen genau nach Fröschen schauen, lohnt sich

Besonders gut zu beobachten sind die Tiere, wenn es dunkel wird, oder wenn es regnet. Sonst verstecken sie sich unter Steinen oder Wurzeln nah am Wasser, um nicht auszutrocknen.

Die kleinen Kröten machen sich gemeinsam auf die Wanderung. Imago Imago

Auf den Weg machen sich die kleinen Tiere oft zu Hunderten oder sogar Tausenden. Deshalb spricht man auch von einem Froschregen. Überall am Boden hopsen die Tiere, so als ob es Frösche regnete.

Kaum größer als ein Fingernagel: eine junge Erdkröte kurz nachdem sie das Wasser verlassen hat. SWR



Meistens sind es allerdings Mini-Erdkröten. In der Laichschnur einer einzigen Erdkröte sind tausende Eier. Wenn viele Kröten gleichzeitig gelaicht haben, entwickeln sich auch besonders viele Jungtiere.

Erdkröten wickeln ihre Laichschnüre um Äste oder Wasserpflanzen. Imago Imago

Ein harter Überlebenskampf für Kröten

Allerdings: Von den kleinen Erdkröten im Froschregen kommt nur ein geringer Prozentsatz durch. Sie werden zum Beispiel von Krähen gefressen, oder - in Menschennähe - zertreten oder überfahren. Sie landen in Gullis und Kellerschächten. Und wenn sie im Sommer nicht ausreichend Insekten fressen, reichen die Energiereserven nicht über den Winter. Also ein harter Start ins Leben für die kleinen Erdkröten.

Jeder kann zum Schutz von Amphibien beitragen

Sowohl Erdkröten als auch Grasfrösche stehen unter Naturschutz. Falls irgendwo massenhaft winzige Kröten oder Frösche versuchen, eine Straße zu überqueren, empfiehlt der NABU, die untere Naturschutzbehörde und die NABU-Ortsgruppe zu informieren. Dann gibt es die Chance, dass Helfer die Tiere einsammeln und in Sicherheit bringen.