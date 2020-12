per Mail teilen

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat Berichte zurückgewiesen, sie habe sich an illegalen Zurückweisungen von Migranten in der Ägäis beteiligt. Man habe keine Beweise dafür gefunden, sagte Frontex-Leiter Fabrice Leggeri im Innenausschuss des EU-Parlaments. Im Oktober hatten unter anderem der "Spiegel" und das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet, dass griechische Grenzschützer Schlauchboote mit Migranten in Richtung Türkei zurückgetrieben hätten. Sie beriefen sich auf Videoaufnahmen und Angaben Betroffener. Solche sogenannten Pushbacks sind nach internationalem Recht verboten.