Abgesagte Fronleichnams-Prozessionen, ungemütliches Wetter in Baden-Württemberg - und auch in Rheinland-Pfalz ist ab und zu ein Regenschirm nötig. Wetteraussichten und Tipps für das lange Wochenende.

Wegen der Corona-Auflagen fallen am Donnerstag sämtliche Fronleichnams-Prozessionen und -Feste in Baden- Württemberg aus - neben der Wallfahrt zum Heiligen Blut auch die große Fronleichnams-Prozession in Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie gilt seit Jahrhunderten als einer der Höhepunkte der alljährlichen Wallfahrt und als eine der größten Prozessionen in der Region. Auf dem Youtube-Kanal der Wallfahrtsgemeinde werden die Gottesdienste live übertragen.

Für Baden-Württemberg sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes eher tristes Wetter über den Feiertag voraus; in Rheinland-Pfalz kann wohl neben dem Regen- auch hier und da der Sonnenschirm ausgepackt werden.

Informationen über die Wetteraussichten - und was sich am langen Wochenende alles unternehmen lässt, finden Sie hier: