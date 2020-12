per Mail teilen

Die Friseurkette Klier ist insolvent. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz in Wolfsburg hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet, um die Forderungen der Gläubiger zu prüfen. Wie viele der mehr als 9.000 Jobs bei Klier gefährdet sind, ist unklar. Vor allem im Frühjahr seien die Umsätze eingebrochen, weil Friseursalons wegen der Pandemie zweitweise komplett schließen mussten, hieß es. Überbrückungshilfen hätten die hohen Einnahmeeinbußen nicht ausgleichen können. Klier hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 1.400 Filialen, außerdem zahlreiche weitere Standorte in anderen europäischen Ländern.