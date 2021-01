In Nordrhein-Westfalen dürfen Hundefriseure wieder ihre Salons öffnen. Martin Rupps hält das für eine unangemessene Besserstellung von Vierbeinern gegenüber ihren Frauchen und Herrchen.

In Nordrhein-Westfalen dürfen Hundefriseure ihre Salons wieder öffnen. Das Verwaltungsgericht Münster hat entschieden, das aktuell geltende Verbot von Friseurdienstleistungen umfasse nur entsprechende Dienstleistungen an Menschen. Bei der Übergabe des Hundes könne der vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Hundefriseur und Hundebesitzer eingehalten werden.

In Nordrhein-Westfalen dürfen Hunde wieder zum Friseur - ihre Frauchen und Herrchen nicht dpa Bildfunk picture alliance / Arifoto Ug/dpa-Zentralbild/dpa | arifoto UG

Ach, wär‘ ich doch ein Hund! Und in Köln oder Düsseldorf zuhaus‘! Als Zweibeiner mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz bleibe ich auf Friseurdienstleistungen am Menschen angewiesen. Vermutlich sehe ich spätestens an Ostern so aus wie ein Afghanischer Windhund.

Verdachtsfälle von Friseur-Arbeit in der Bundesliga

Nach dem Münsteraner Urteil dürften sich ein paar Damen und Herren beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks die Haare raufen. Schon wieder. Der Zentralverband hatte erst kürzlich beim Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, Verdachtsfälle von illegaler Friseur-Arbeit in der Bundesliga beklagt. Die sichtbar frisch geschnittenen Spielerköpfe, so die Argumentation des Verbandes, animieren Zuschauer, bei ihren Friseurinnen und Friseuren an der Haustür zu klingeln. Sprich gegen die Corona-Verordnungen zu verstoßen. Der Freiburger Vincenzo Grifo ist wegen seines Trauscheins mit einer Friseurin fein raus.

Ich kann die allermeisten Lockdown-Maßnahmen wegen des Ernstes der Lage und ihrer mutmaßlichen Effekte nachvollziehen. Die Schließung von Friseursalons allerdings nicht. Der Friseurbesuch ist kein Gang ins Fußballstadion, auf den man eben mal verzichtet. Der regelmäßige Besuch beim Friseur, verbunden mit dem Gefühl eines gepflegten Auftretens, tun Herz und Seele gut.

Der Lockdown ist richtig, das Arbeitsverbot für Friseure falsch. Die Schweiz hat am Donnerstag einen viel schärferen Lockdown als in Deutschland angekündigt. Die Friseursalons bleiben klugerweise offen.