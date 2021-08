per Mail teilen

Weltweit mit nach eigenen Angaben mehr als 3.000 "Klimastreiks" geht die "Fridays for Future"-Umweltbewegung wieder auf die Straße - die ersten großen Aktionen seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufene Protestaktion "Fridays for Future" hat zu einem internationalen Aktionstag "Kein Grad weiter" aufgerufen. Seit Beginn der Corona-Krise fanden die Proteste vor allem online statt.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut."

Demos in mehr als 50 Städten im Südwesten

Jetzt gehen die vor allem jugendlichen Demonstranten wieder auf die Straße - weltweit bei mehr als 3.000 "Klimastreiks", 400 davon allein in Deutschland, darunter eine Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin.

Neubauer: "Da muss noch richtig viel kommen"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier lobte die Proteste. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, gelinge es nicht, die Industrie klimaneutral zu machen, könne sie auf Dauer nicht mehr erfolgreich arbeiten. Altmaier wies aber auch darauf hin, dass dieser Wandel nicht über Nacht passieren könne.

Luisa Neubauer, eine der Hauptinitiatorinnen von "Fridays for Future" in Deutschland, wirft der Bundesregierung dagegen Tatenlosigkeit vor. Im SWR Tagesgespräch sagte sie, Rhetorik rette nicht das Klima und auch nicht die Zukunft. Von der Regierung müsse noch "richtig viel kommen, dass man Zutrauen gewinnen kann".

Aktiv werden fällt vielen Menschen schwer

Der Zuspruch für "Fridays for Future" ist hoch und auch das Interesse am Thema Klimawandel. Doch oft bleibt es nur beim Gedanken "Da müsste ich wirklich mal etwas tun". Der Psychologe Hans-Georg Häusel sagte dazu im SWR: Sich wirklich aufzuraffen und zum Beispiel auf der Straße für oder gegen etwas zu demonstrieren, das falle vielen Menschen schwer.

Das gelte insbesondere jetzt, da die Corona-Krise das Problem des Klimawandels weiter weg erscheinen lasse. Menschen könnten sich aber zum Engagement motivieren, indem sie sich selbst eine Art Belohnung versprächen, so Häusel.