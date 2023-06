Meinung: Freiheit ist ein hohes Gut

Tempolimit, Heizungsstreit, Ukrainekrieg oder Atlantik-Drama: Es geht immer um verschiedene Vorstellungen von Freiheit und den Preis dafür, meint Marie Gediehn.

Freiheit ist ein hohes Gut, ein großartiges Ideal, und jeder definiert Freiheit ein bisschen, oder sogar komplett anders. Das macht es so anstrengend und so verwirrend gelegentlich. Und im Moment kommt es mir besonders anstrengend vor, wie wir über Freiheit reden.

Freiheit muss man sich leisten können

Wie frei muss man sich fühlen, um freiwillig in eine kleine Tauch-Kapsel Marke Eigenbau zu steigen, um sich an den Grund des Atlantiks hinabsenken zu lassen? Eine Kapsel ohne Notausstieg, gesteuert mit einer handelsüblichen Spielkonsole. Die Freiheit, da einzusteigen, muss man sich außerdem auch leisten können.

Aus der Not heraus

Die Freiheit, sich eine sichere Überfahrt über das Mittelmeer zu leisten, hat kaum jemand, der nach Europa flieht. Und nein, es ist auch nicht das, was ich unter freiem Willen verstehe, wenn man sich aus größter Not aufmacht, um sich und oder seinen Lieben ein Leben in Frieden, Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen.

"Titan"-Unglück ein Medienspektakel

Und ja, auch wir Medienmenschen haben natürlich die Freiheit, beinahe ununterbrochen über fünf hochprivilegierte und zugleich entsetzlich bedauernswerte Männer zu berichten, verschollen und umgekommen irgendwo im Atlantik. Aber genauso haben wir auch die Freiheit darüber zu sprechen, dass es kaum auszuhalten ist, wie ungleich Empathie, Aufmerksamkeit und auch schlicht der Wille, zu helfen, verteilt sind.

Ukraine kämpft für Freiheit

Der Kampf um Freiheit beeindruckt uns, aber nur, solange er uns nicht in unserer eigenen vermeintlichen Freiheit tangiert: Wie sich die Ukraine wehrt gegen den Angriff Russlands, das erleben wir beinahe hautnah seit eineinhalb Jahren und sind bereit, den Menschen, die unter diesem Krieg, diesem Kampf für die Freiheit ihres Landes leiden, zu helfen, sie aufzunehmen. Aber wenn sich herausstellt, dass unsere Kindergarten-Gruppen dann ein bisschen größer sind als bisher, dass eine Turnhalle belegt werden könnte, wenn rauskommt, was das alles kostet, dann ist Schluss mit lustig.

Das Ego-Ticket

Unsere gefühlte Freiheit verteidigen wir im Alltag so versiert und vehement, dass wir gar nicht mehr merken, wie absurd das dann immer häufiger ist: Ein vegetarischer Tag pro Woche in der Kantine? In den nächsten Jahren - wohlgemerkt mit staatlichen Zuschüssen - die Heizung austauschen? Ausgeschlossen! "Angriff" auf unsere Art zu leben!

Mehr Tempo 30-Zonen innerorts? Eine Gesetzesänderung soll das künftig ermöglichen und schon mahnt die FDP: Was, wenn das flächendeckend kommt, Horror! Die Freiheit, in einer geschlossenen Ortschaft 50 zu fahren, sieht Verkehrsminister Wissing irgendwie im Grundgesetz verankert.

Die Freiheit des Einzelnen

Was wird er also tun? Das Äußerste? Sich festkleben? Gegen Tempo 30? Gegen ein generelles Tempolimit? Die Freiheit des Einzelnen endet bekanntlich dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Kant gegen Wissing, also? Oder: Wissing für Kant? Und gilt das innerorts oder außerorts? Wie gesagt: Im Moment kommt es mir besonders anstrengend vor, mit der Freiheit. Klar scheint nur: Die Freiheit der Menschen, die wir kennen, die wir mögen, die so sind wie wir, ist uns wichtiger, als die Freiheit der anderen.