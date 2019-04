Ein Hotel auf den Philippinen postete auf Facebook, dass es nicht an einer Zusammenarbeit mit selbst ernannten Influencern interessiert sei. Fitness-Youtuberin Anne Kissner aus Freiburg findet das Verhalten des Hotels "kindisch" und "unprofessionell".

Sie sollen "lieber arbeiten gehen", so die Message des Hotels an alle vermeintlichen Schmarotzer da draußen. Der Post sorgt im Netz für heftige Diskussionen, wird innerhalb einer Woche über 3.000 Mal geteilt.

Anne Kissner ist Influencerin aus Freiburg mit 500.000 Followern auf ihrem Youtubekanal "BodyKiss" und 200.000 Anhängern auf Instagram. Auch sie ist schon häufig in den Genuss gekommen, kostenlos Urlaub machen können, erzählt sie im SWR. Die Kritik des Hotels müsse man aber differenziert betrachten.

Provokativen Post "differenziert" betrachten

Auf eine Weise könne sie das Hotel verstehen, das es nicht jedem selbst ernannten Influencer oder Blogger, der im Alltag über Kochrezepte spräche oder sonst was anderes mache einen kostenlosen Urlaub sponsern möchte. Viele Hotels bekämen Anfragen von solchen Menschen.

Trotzdem kritisiert sie den Post: "Aber ich empfinde die Herangehensweise, wie das Hotel das gezeigt hat, völlig falsch und muss auch in Frage stellen, ob die Marketingabteilung da wirklich alles durchdacht hat."

Schmarotzer abwehren: So geht’s richtig!

Für das Hotel "White Banana Beach Club" auf der Insel Siargo hat sie einen Verbesserungsvorschlag für künftige Postings: "Das kann man auch professioneller regeln, indem man einfach sagt, es gibt eine Maiadresse auf unserer Seite und wenn ihr bestimmte Anforderungen erreicht oder die und die Zielgruppen und Statistiken vorweisen könnt, dann laden wir euch gerne ein. Aber so heranzugehen finde ich schon fast ein bisschen kindisch."

Das ganze Interview können Sie hier anhören:

Dauer 04:29 min Freiburger Influencerin zu Anti-Schmarotzer-Post Fitness-Youtuberin Anne Kissner äußert sich zu dem Facebook-Post eines Hotels, das die Anfragen von selbsternannten Influencern zu kostenlosem Urlaub provokativ ablehnt. SWR Moderatorin Alina Braun hat mit ihr gesprochen.

Echte Influencer werden häufig angefragt

Mittlerweile hat das Hotel sich in einem weiteren Post zu der Schmarotzer-Attacke geäußert. Dort heißt es, ein richtiger Influencer werde als solcher bezeichnet und nenne sich nicht selbst so. Außerdem würde das Hotel echte Influencer gern unterstützen. Es würde sie aber gerne von sich aus kontaktieren und nicht andersrum.

Anne Kissner bestätigt, dass es bei ihr häufig genauso ablaufe: "In der Influencer-Szene, wenn man es so nennen mag, ist das was völlig Normales geworden und da muss man immer auch ein bisschen schauen: fährt man in Hotels, die einen anfragen oder macht man es nicht. Aber das zahlt einem jetzt auch nicht die Miete, auch wenn wir alle gern mal umsonst in Urlaub fahren."

Influencer machen "zielgerichtete" Werbung

Mittlerweile sei es außerdem erwiesen, dass große Firmen "marketingtechnisch viel Geld ausgeben, um große Reichweiten zu erzielen und zielgerichteter als beispielsweise im Fernsehen zu werben", so Kissinger.

Daraus ist zu folgern, dass ein echter Influencer häufig als eine gefragte Werbefigur gesehen wird. Schlecht habe die Freiburgerin tatsächlich noch nie über ein Hotel gesprochen, in das sie eingeladen wurde. Ein hässliches Zimmer, das sei ihr aber auch "noch nie passiert".