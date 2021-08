Die zweite Mannschaft des Bundesligisten SC Freiburg hat am Abend im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers gewonnen. In der dritten Liga gab es vor rund 4.500 Zuschauern ein 1 : 0. Beim SC stand Bundesliga-Profi Nils Petersen in der Startformation. Nach seiner Knieverletzung sollte er Spielpraxis sammeln. Es war der erste Sieg für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in dieser Saison.