Die Hallen- und Freibäder im Südwesten waren bisher geschlossen. Das Ansteckungsrisko durch das Coronavirus galt als zu hoch. Doch In Rheinland-Pfalz dürfen die Bäder am 27. Mai wieder öffnen, in Baden-Württemberg dauert das noch etwas. Ist das Risiko jetzt überschaubar?

Das Chlor, das dem Wasser im städtischen Freibad beigemischt wird, tötet Keime und Krankheitserreger. "Das trifft auch das neuartige Coronavirus", sagt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann im SWR. Die Gefahr, sich beim Schwimmen anzustecken, sei deshalb "praktisch null", meint Zimmermann. Dauer 1:07 min Lothar Zimmermann: Die Menschen vergessen schon das Coronavirus Lothar Zimmermann: Die Menschen vergessen schon das Coronavirus Gefahr durch Geländer im Bad Anders sähe es aus, wenn man zum Beispiel das Geländer berühert, um sich beim hineingehen ins Wasser festzuhalten. Hier bestehe "theoretisch" die Gefahr einer sogenannten "Schmierinfektion" durch das Coronavirus, sagt Zimmermann. Trotzdem sei das Risiko hier geringer, als wenn man durch Tröpfchen, wie diese zum Beispiel beim Husten entstehen, infiziert wird. Risiken in Badeseen? Auch beim Schwimmen im Badesee oder in einem Fluss sei die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren sehr gering, meint der Arzt. Das Virus vermische sich hier mit sehr viel Wasser und das mache eine Infektion nahezu unmöglich. Anders sähe es nur aus, wenn man direkt mit Menschen in Kontakt komme, die das Virus in sich tragen. Hier sollte man - wie überall - Abstand halten, so Zimmermann. Abstand auch auf der Liegewiese "Ich habe den Eindruck, dass viele bereits vergessen, welche Gefahren im neuartigen Coronavirus stecken", sagt Lothar ZImmermann. Die Gefahr sei weiterhin da. Deshalb sei es wichtig, sich auch weiterhin an Abstände von 1,5 bis zwei Meter zu halten, so der Arzt. Das gelte auch, wenn man auf der Liegewiese mit anderen Menschen spricht. Dass das - vor allem bei Kindern - nicht immer einzuhalten ist, gibt auch der Arzt zu.