Vorstände sollen weiblicher werden: Im Bundestag findet die erste Lesung zur angepeilten Frauenquote in Unternehmensvorständen statt. Die Abgeordneten debattieren über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung.

Gesetzentwurf: Mehr Frauen in Vorständen

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorständen künftig mindestens eine Frau im Vorstand sitzen muss.

Bei Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes soll sogar schon bei mehr als zwei Mitgliedern mindestens eine Frau zur Geschäftsführung gehören.

Die Kritik aus der Opposition

Linken und Grünen gehen die Quotenregelungen nicht weit genug. Die FDP sieht in der Quote keine Lösung für die Probleme von Frauen in der Wirtschaft. Die AfD hält das geplante Gesetz für grundgesetzwidrig.