Heute beginnt in der katholischen Kirche der „synodale Weg“. Gemeint ist damit ein ergebnisoffener Austausch zwischen Klerikern und Laien, wie es in der Kirche nach dem Missbrauchsskandal weitergehen soll. Im Herbst letzten Jahres hatten die Bischöfe eine Studie präsentiert, nach der in der Zeit von 1946 bis 2014 mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche durch Geistliche sexuell missbraucht worden sind. Eine Art Offenbarungseid für die Kirche, der nun Konsequenzen verlangt. Nach welchen, das soll auf dem „synodalen Weg“ erarbeitete werden. Ulrich Pick: mehr...